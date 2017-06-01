У Службы внешней разведки Азербайджана появилась своя эмблема - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ об эмблеме Службы внешней разведки Азербайджана.

Текст Указа размещен на официальном сайте Президента АР.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить «Положение об эмблеме Службы внешней разведки Азербайджанской Республики».

2. Утвердить «Изображение эмблемы Службы внешней разведки Азербайджанской Республики».

Как указывается в Положении, эмблема Службы внешней разведки напоминает каждому сотруднику этой структуры о том, что он должен на совесть и с достоинством исполнять свои служебные обязанности по разведывательной деятельности, направленной на обеспечение национальной безопасности Азербайджанской Республики.

Эмблема показывает принадлежность сотрудников органов внешней разведки, оружия, спецсредств, техники и другого имущества Службе внешней разведки Азербайджанской Республики.

Эмблема будет размещаться на бланках СВР, на устанавливаемых на административных зданиях органов внешней разведки досках с указанием названия этой структуры, униформе и знаках отличия.

Использование изображения эмблемы СВР допускается в следующих случаях:

- в печатной продукции СВР, кино-, видео- и фотоматериалах;

- в рекламно-информационной и сувенирной продукции (буклеты, календари, знаки, вымпелы, часы, медальоны, канцелярские принадлежности и др.), изготавливаемой по заказу Службы внешней разведки.

Ялчин Алиев, Э.Т.