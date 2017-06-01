Президент Азербайджана подписал Распоряжение об ускорении работы по созданию СЭЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об ускорении работы по созданию свободных экономических зон».

Распоряжением, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР, с целью ускорения создания свободных экономических зон предусмотрено создание рабочей группы в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

Валех Алескеров – заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Члены рабочей группы:

Инам Керимов – председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана;

Эмин Гусейнов – заместитель министра финансов Азербайджанской Республики;

Ниязи Сафаров – заместитель министра экономики Азербайджанской Республики;

Азер Джафаров – заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики;

Сахиб Алекперов – заместитель министра налогов Азербайджанской Республики;

Ильгар Рагимов – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики;

Шаин Багиров – заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики;

Парвиз Мусаев – заместитель начальника Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики;

Афган Нагиев – начальник Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики;

Шахмар Мовсумов – исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики;

Талех Зиядов – генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Рабочей группе поручено в трехмесячный срок:

- провести экспертизу законопроекта, подготовленного в связи с созданием свободных экономических зон, и представить главе государства итоговый вариант документа, обеспечивающего сбалансированный учет интересов государства и законных интересов инвесторов;

- с целью развития свободных экономических зон представить предложения по основным условиям контрактов, которые будут заключаться с зарубежными компаниями-инвесторами (девелопер), имеющими опыт в этой области.

Ялчин Алиев, Э.Т.