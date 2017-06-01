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Президент Азербайджана подписал Распоряжение об ускорении работы по созданию СЭЗ 01.06.2017 10:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об ускорении работы по созданию свободных экономических зон».

Распоряжением, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР, с целью ускорения создания свободных экономических зон предусмотрено создание рабочей группы в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

Валех Алескеров – заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Члены рабочей группы:

Инам Керимов – председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана;

Эмин Гусейнов – заместитель министра финансов Азербайджанской Республики;

Ниязи Сафаров – заместитель министра экономики Азербайджанской Республики;

Азер Джафаров – заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики;

Сахиб Алекперов – заместитель министра налогов Азербайджанской Республики;

Ильгар Рагимов – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики;

Шаин Багиров – заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики;

Парвиз Мусаев – заместитель начальника Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики;

Афган Нагиев – начальник Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики;

Шахмар Мовсумов – исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики;

Талех Зиядов – генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Рабочей группе поручено в трехмесячный срок:

- провести экспертизу законопроекта, подготовленного в связи с созданием свободных экономических зон, и представить главе государства итоговый вариант документа, обеспечивающего сбалансированный учет интересов государства и законных интересов инвесторов;

- с целью развития свободных экономических зон представить предложения по основным условиям контрактов, которые будут заключаться с зарубежными компаниями-инвесторами (девелопер), имеющими опыт в этой области.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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