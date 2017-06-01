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Xроника

В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики 01.06.2017 18:48

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики.

Тексты поздравительных посланий размещены на официальном сайте Президента АР.

Главу Азербайджанского государства поздравили король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа и эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах, отметившие, что желают большего развития отношений их стран с Азербайджаном. Они также пожелали Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов в его деятельности, народу Азербайджана – благополучия и процветания.

Президента Азербайджана поздравили глава группы компаний Gülhan-Dearsan Азиз Йылдырым и президент компании TEKFEN İnşaat Левент Кафкаслы.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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