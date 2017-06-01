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Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования своему афганскому коллеге в связи с жертвами теракта 01.06.2017 17:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Афганистана Мухаммеду Ашрафу Гани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате произошедшего в Кабуле теракта.

«Известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате совершенного в городе Кабул мощного взрыва крайне опечалило нас», - говорится в соболезновании, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Мы крайне возмущены этим ужасным террористическим актом и считаем важным и необходимым ведение в самом жестком виде решительной и последовательной борьбы с терроризмом», - подчеркнул глава Азербайджанского государства.

В связи с произошедшей трагедией Ильхам Алиев выразил соболезнования от своего имени и от имени народа Азербайджана Президенту Ашрафу Гани, семьям и близким погибших, всему афганскому народу и пожелал выздоровления раненым.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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