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Кямал Абдуллаев назначен ректором Азербайджанского университета языков 01.06.2017 17:32

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о назначении Кямала Абдуллаева ректором Азербайджанского университета языков.

Текст Распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Кямала Мехди оглу Абдуллаева ректором Азербайджанского университета языков», - говорится в Распоряжении.

Отметим, что ранее К.Абдуллаев занимал пост Государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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