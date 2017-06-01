Кямал Абдуллаев назначен ректором Азербайджанского университета языков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о назначении Кямала Абдуллаева ректором Азербайджанского университета языков.
Текст Распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Назначить Кямала Мехди оглу Абдуллаева ректором Азербайджанского университета языков», - говорится в Распоряжении.
Отметим, что ранее К.Абдуллаев занимал пост Государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.
Ялчин Алиев, Э.Т.