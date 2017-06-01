Кямал Абдуллаев назначен ректором Азербайджанского университета языков

Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море верхних строений платформы, построенного для «Шахдениз-2» - ФОТО

У Службы внешней разведки Азербайджана появилась своя эмблема - ФОТО



Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ об эмблеме

Президент Азербайджана подписал Распоряжение об ускорении работы по созданию СЭЗ

Ильхам Алиев: «Вкладываемые в Азербайджан инвестиции хранятся и защищаются в прозрачной форме» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев: «Сегодня наша страна известна на международной арене как надежный партнер»



Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев адресовал обращение участникам XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия»

Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики