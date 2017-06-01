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Xроника

Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики 01.06.2017 02:18

В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики от глав государств, правительств, международных организаций.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, поздравления главе Азербайджана направили президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле, Председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ен Нам, президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипала Сирисена, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиль Гасанов, президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, председатель Кабинета Министров Республики Ирак Хайдер Аль-Абади, премьер-министр Республики Сербия Александр Вучич, президент Панафриканского парламента Роджер Нкодо Данг, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациано да Силва.

В посланиях выражаются искренние поздравления по случаю национального праздника, а также пожелания здоровья и успехов главе Азербайджана, пожелания благополучия, мира, развития азербайджанскому народу и государству.

Р.А.

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