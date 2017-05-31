Ильхам Алиев принял гостей, участвующих в субрегиональном семинаре статистиков и заседании Совета руководителей статистических служб СНГ - ФОТО

31 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял высокопоставленных официальных гостей, принимающих участие в проходяще в Баку субрегиональном семинаре по данным и статистике Целей устойчивого развития для официальных статистиков высокого уровня и в 57-м заседании Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств под председательством Азербайджана.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение проведением в нашей стране столь крупного международного мероприятия, охватывающего как Азиатско-Тихоокеанский регион, так и пространство СНГ. Отметив, что статистические службы занимаются очень важными вопросами, глава государства подчеркнул, что без достоверных статистических данных, подробного анализа ситуации невозможно добиться точного планирования развития и перспектив в различных сферах, в том числе социально-экономической, демографической и любой другой областях. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в нашей стране уделяется большое внимание развитию статистической службы и поднятию ее на уровень служб самых развитых стран мира. Вместе с тем, мы также заинтересованы в опыте стран, переживающих период политического и социально-экономического перехода. Пожелав успехов работе мероприятия, глава государства выразил уверенность в том, что проводимые в ходе заседания обсуждения и обмен мнениями будут плодотворными, послужат делу укрепления сотрудничества.

Директор Статистического института ООН по странам Азии и Тихого океана Ашиш Кумар выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации заседания в Баку, а также постоянную поддержку, оказыеваемую им статистическому делу в Азербайджане. Отметив, что первоначально в рамках заседания на обсуждение были вынесены Цели устойчивого развития и показатели, Ашиш Кумар сообщил, что состоялся также обмен мнениями об успехах, достигнутых странами. Подчеркнув, что Статистический институт ООН по странам Азии и Тихого океана охватывает обширное пространство и входящие сюда страны обладают богатым международным опытом, Ашиш Кумар отметил, что руководимая им организация всегда готова оказать странам необходимую помощь в этой области.