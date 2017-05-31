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Xроника

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на военную службу 31.05.2017 23:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о призыве граждан на срочную военную службу с 1 по 30 июля 2017 года и увольнении в запас военнослужащих.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 26 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии со статьями 12.3 и 40.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе» и в целях комплектования личным составом Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, постановляю: 

1. С 1 по 30 июля 2017 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 1999 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1982-1998 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики.

2. С 1 по 30 июля 2017 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренной статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего Распоряжения».

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