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Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия - 2017» - ФОТО 31.05.2017 10:20

31 мая в Бакинском выставочном центре Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия - 2017», а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Организованная компаниями ITECA Caspian и ITE Group XXIV Международная выставка «Нефть и газ Каспия – 2017», являющаяся самым значимым мероприятием энергетического сектора в Прикаспийском регионе, проводится при поддержке Министерства энергетики и Государственной нефтяной компании – SOCAR.

В этом году в выставке принимают участие около 300 компаний, представляющих 30 стран. Среди них Азербайджан, США, Беларусь, Бельгия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Королевство Нидерландов, Польша, Япония и другие страны. Италия принимает участие в выставке своим национальным павильоном. Среди дебютантов, которые составляют 15 процентов от общего числа участников, компании США, Великобритании, Румынии и других стран.

Компании, наряду с системами нефтедобычи, транспортировки энергоносителей, обеспечения хранения нефти и газа, платформами и плавучими буровыми установками, а также прокладки труб и безопасности трубопроводов, представляют на выставке широкий ассортимент оборудования, услуг и инновативных технологий по техническому обслуживанию. Ряд экспозиций посвящен технологиям по очистке топлива и производству готовой продукции для использования сырья. Значительную площадь на выставке занимают компании, предлагающие сырье для химической промышленности.

ХХIV Международная конференция «Нефть и газ Каспия – 2017» является традиционной платформой для обсуждения актуальных тем нефтегазовой отрасли. Нефтегазовый форум, где на единой платформе для обсуждения встречаются руководящие менеджеры ведущих компаний, а также представители отраслевых министерств и авторитетные эксперты по специальности, открывает возможность для проведения обмена мнениями по актуальным вопросам развития этой отрасли промышленности.

В конференции примут участие примерно 400 представителей 30 стран мира. Около 40 докладчиков из различных стран мира, в том числе ведущие эксперты, представители государственных структур, руководители крупных нефтегазовых компаний выступят по основным вопросам, связанным с добычей, транспортировкой и управлением энергоносителей в условиях низких цен на нефть.

На ХХIV Международной выставке и конференции «Нефть и газ Каспия – 2017» выступил специальный консультант компании ITE Group Plc Эндрю Вуд.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Заместитель помощника государственного секретаря США Робин Данниган зачитала поздравительное послание Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Затем было показано видеообращение вице-президента Европейской комиссии по энергетическому союзу Мароша Шефчовича.

После выступлений Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставками.

President.az

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