Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию судов «Qubadlı» и «Cəbrayıl» - ФОТО

31 мая состоялась церемония сдачи в эксплуатацию новых судов обеспечения «Qubadlı» и «Cəbrayıl» флота Азербайджанского Каспийского морского пароходства.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в мероприятии принял участие глава государства Ильхам Алиев.

Председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировали Президента Ильхама Алиева о технических параметрах и назначении указанных судов.

Было отмечено, что оба судна заменят старые суда, обслуживающие морские объекты SOCAR. Одно из них будет обслуживать платформу на месторождении «28 Maя», а другое – платформу на месторождении «Умид» SOCAR.

Ялчин Алиев, Э.Т.