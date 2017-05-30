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Президент Азербайджана принял исполнительного вице-президента компании Statoil 30.05.2017 11:50

30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным вице-президентом компании Statoil по международному развитию и производству Ларсом Кристианом Бахером.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, подчеркнув многолетнее успешное сотрудничество Азербайджана с компанией Statoil, глава государства с удовлетворением вспомнил свою встречу в Давосе с главным исполнительным директором компании Эльдаром Сэтре.

Коснувшись значимости 24-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», которая состоится  в Баку, Президент Ильхам Алиев подчеркнул традиционное участие в ней компании Statoil.

Исполнительный вице-президент компании Statoil по международному развитию и производству Ларс Кристиан Бахер поздравил главу государства с Днем Республики.

Отметив важность проводимой в Баку Международной выставки «Нефть и газ Каспия», Ларс Кристиан Бахер сказал, что делегация компании с нетерпением ждет проведения этого мероприятия.

Подчеркнув успешное сотрудничество компании Statoil с SOCAR, Ларс Кристиан Бахер выразил удовлетворение в связи с участием своей компании в проекте «Азери-Чираг-Гюнешли».

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и компанией Statoi.

Ф.Багирова, Э.Т.

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