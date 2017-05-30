Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Президент Ильхам Алиев открыл новые дороги в Ясамальском районе Баку - ФОТО



Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 30 мая приняли участие в открытии новых дорог в продолжение улиц Мирзааги Алиева и Физули на территории, называвшейся ранее «Советская», в Ясамальском районе столицы и ознакомились с ходом работ на других улицах.