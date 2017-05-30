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Xроника

Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики 30.05.2017 21:12

В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики от глав государств, правительств, международных организаций.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, поздравления главе Азербайджана направили президент Монтенегро Филип Вуйанович, капитан-регенты Сан-Марино Мимма Заволи и Ванесса Д`Амбросио, президент Кении Ухуру Кеньятта, президент Финляндии Саули Ниинисте, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, президент Ирландии Майкл Хиггинз, король Иордании Абдуллах II, султан Омана Габус бин Саид, президент ЮАР Джейкоб Гедлейихлекиса Зума, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент Узбекистана Шевкет Мирзейеев, президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир, генсек ООН Антонио Гутерреш, председатель Федерального совета федерального парламента РФ Ильяс Умаханов, губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев, председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин.  

В посланиях выражаются искренние поздравления по случаю национального праздника, а также пожелания здоровья и успехов главе Азербайджана, пожелания благополучия, мира, развития азербайджанскому народу и государству.

Р.Д., И.А.

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