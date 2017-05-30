30 мая в северо-восточной части поселка Локбатан Гарадагского района Баку состоялась церемония закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов рассказал Мехрибан Алиевой, ознакомившейся с генпланом жилого комплекса, о том, что планируется постройка школы и детсада, что по проекту предусмотрено строительство 11 двухблочных 9-этажных жилых зданий. В данных зданиях будет в общей сложности 1026 квартир общей площадью 73 тыс квадратных метров. Квартиры будут 1, 2, 3 и 4-хкомнатными. Все квартиры будут сданы в пользование в отремонтированном и меблированном виде. В данных зданиях получат жилье 1026 семей вынужденных переселенцев, которые в настоящее время проживают в аварийных зданиях. Жилой комплекс будет включать в себя также трехэтажное здание школы на 624 учащихся, детсад на 220 мест и медпункт.

На территории будет заложен парк отдыха и обустроены детские площадки.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики заложила фундамент комплекса.

Сдача жилого комплекса предусмотрена в апреле 2018 года. К комплексу будет проложена новая дорога.

Первый вице-президент выступила на церемонии закладки фундамента жилого комплекса для вынужденных переселенцев.

Она отметила, что проблемы соотечественников, страдающих от армянской агрессии и оккупации, находятся в центре внимания азербайджанского государства. Она напомнила, что люди и семьи, проживавшие в условиях палаточных городков, ныне заселены в построенные для них современные жилые поселки числом почти 100. В целом же это означает улучшение жилищных условий и обеспечение новым жильем 50 тыс семей, свыше 250 тыс людей.

«За последние 13 лет более 400 тыс беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены новыми рабочими местами. В каждом поселке строятся школы, детские сады», - сказала М.Алиева. По ее словам, обучающиеся на платном основании в средних и высших учебных заведениях беженцы и вынужденные переселенцы освобождены от оплаты за обучение. Она подчеркнула, что опыт Азербайджана в ликвидации палаточных городков, в предотвращении гуманитарной катастрофы является единичным и высоко оценивается международными организациями. Первая леди констатировала, что, несмотря на все принятые меры, в данной области существуют нерешеные проблемы, и в Баку и Сумгайыте в аварийных домах все еще проживают тысячи людей. Она сообщила, что в настоящее время в поселке Масазыр Абшеронского района строится 3, в поселке Раманы Сабунчинского района – 1, в Сумгайыте – 5 зданий, и под строительство еще 5 зданий выделено место.

«Закладываемый сегодня современный жилой комплекс является вкладом частного сектора нашей страны в это благородное дело. Считаю, это прекрасно, что, наряду с государством, деловые люди, предприниматели также готовы оказать поддержку для решения этого вопроса», - сказала М.Алиева, высоко оценив данную инициативу. При этом она пригласила и другие действующие в Азербайджане компании и предпринимателей поддержать эту инициативу. По ее словам, это является продолжением присущих азербайджанскому народу традиций благотворительности и в то же время проявлением солидарности, могущества и развития государства.

Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что карабахский конфликт вскоре найдет свое справедливое разрешение и соотечественники вернутся на свои родные земли. Она подчеркнула, что на освобожденных из-под оккупации землях будет создана вся необходимая инфраструктура и города будут восстановлены.

Первый вице-президент поздравила с началом месяца Рамазан и пожелала азербайджанскому народу мира и спокойствия.

Затем выступили вице-премьер Али Гасанов, руководитель проекта компании Paşa İnşaat Кямиль Алиев, вынужденная переселенка из Шушинского района Вясиля Халилова.

Ялчин Алиев, И.А.