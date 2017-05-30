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В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики 30.05.2017 15:35

Президент Монтенегро Филип Вуянович поздравил главу Азербайджанского государства Ильхама Алиева с Днем Республики.

«Примите мои искренние поздравления по случаю вашего национального праздника - Дня Республики  - 28 Мая. Желаю Азербайджану устойчивого прогресса в работе, проводимой во имя благополучия Ваших граждан», - говорится в послании Ф.Вуяновича, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

Президент Монтенегро выразил признательность Ильхаму Алиеву за большой личный вклад в дело развития двустороннего сотрудничества и пожелал ему крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту.

В своем поздравительном послании Капитаны-регенты Сан-Марино Мимма Заволи и Ванесса д’Амбросио пожелали Президенту Азербайджана крепкого здоровья, азербайджанскому народу – благополучия, развития и процветания.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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