В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Первый вице-президент Мехрибан Алиева заложила фундамент жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана принял исполнительного вице-президента компании Statoil 30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным

Мехрибан Алиева приняла участие в мероприятии Национальной академии авиации и Университета АДА - ФОТО



27 мая состоялось мероприятие, организованное Национальной академией авиации совместно с Университетом АДА и посвященное