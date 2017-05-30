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Первый вице-президент Мехрибан Алиева заложила фундамент жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев 30.05.2017 14:41

30 мая в северо-восточной части поселка Локбатан Гарадагского района Баку состоялась церемония закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев.

Как сообщает Азертадж, в церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики заложила фундамент комплекса.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Затем выступили вице-премьер Али Гасанов, руководитель проекта компании Paşa İnşaat Кямиль Алиев, вынужденный переселенец из Шушинского района Вясиля Халилова.

Ф.Багирова

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