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Xроника

Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран 29.05.2017 22:40

29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, глава нашего государства передал Президенту и народу Ирана поздравления по случаю переизбрания Хасана Роухани Президентом и священного месяца Рамазан, выразил Хасану Роухани пожелания успехов в президентской деятельности, народу Ирана - процветания и развития.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани выразил признательность за оказанное внимание и поздравления, в свою очередь поздравил главу нашего государства и азербайджанский народ со священным месяцем Рамазан и 28 Мая -Днем Республики, передал нашему народу пожелания благоденствия.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о многих аспектах двусторонних отношений, в том числе вопросах безопасности в регионе, строительстве железной дороги Север-Юг, сотрудничестве в нефтегазовой сфере, инвестировании, туристической и сельскохозяйственной сферах.

Было отмечено, что азербайджано-иранские отношения в период независимости успешно развивались и особенно за последние четыре года достигли самого высокого уровня. Было отмечено, что на уровне президентов осуществлено много взаимных визитов и подписан ряд очень важных договоров. Все достигнутые договоренности и подписанные документы успешно реализуются.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии и укреплении дружественных и братских отношений между нашими странами.

President.az

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