Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем Республики.

Как сообщает официальный сайт президента России, в поздравительной телеграмме глава РФ отметил достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях, а также подчеркнул авторитет страны на мировой арене и ее важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

В.Путин также высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнерства, содержательный политический диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах.

Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнерских связей в интересах дружественных народов двух стран и в русле упрочения региональной стабильности и безопасности.

Талыб Бархудаев