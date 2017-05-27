Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Египта Абдул-Фаттаху Ас-Сиси в связи с гибелью детей в результате обстрела автобуса.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в тексте соболезнования говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении пассажиров, большинство которых дети, в результате обстрела из автоматического оружия автобуса в провинции Аль-Минья.

Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, направленным против мирных граждан, считаем важным и необходимым ведение совместной и решительной борьбы со всеми проявлениями терроризма, который с каждым днем становится все более необузданным.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим».

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