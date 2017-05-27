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Xроника

Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики 27.05.2017 17:50

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, поздравительные послания направили:

император Японии Акихито, глава Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров, председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, генсек Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Жандос Асанов, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Алексей Сергеев, региональный президент ВР в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.

В своем поздравлении японский император пожелал счастья президенту Ильхаму Алиеву, а народу Азербайджана – благосостояния.

Пожелания счастья и благополучия президенту И.Алиеву и азербайджанскому народу выразил также глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

«Проводимые в Азербайджане преобразования благодаря Вашей энергии и жизненной мудрости позволяют сегодня сохранить единство в обществе, способствуют достижению значимых результатов в решении социальных проблем и повышению благосостояния жителей республики», - отметил также Евкуров в поздравлении.

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов подчеркнул, что День Республики «олицетворяет единство многонационального народа Азербайджана, гордость за его многовековую историю, богатое историческое и духовное наследие, целостность страны, согласие и стабильность в обществе».

«Сегодняшние убедительные достижения Азербайджана в экономической и социальной сферах, укрепление международного авторитета, повышение уровня жизни и благосостояния являются результатом успешно продолжаемой Вами дальновидной политики великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева.

Для дагестанцев особую ценность представляют добрососедские и братские отношения между нашими народами, отличительной чертой которых всегда были искренность и доверие. Уверен, что, опираясь на славные традиции прошлого, они будут и впредь крепнуть на основе уважения и взаимопонимания»,-  говорится в поздравительном послании председателя НС Дагестана наряду с пожеланиями успехов Президенту И.Алиеву и процветания Азербайджану.

В свою очередь региональный президент ВР Гэри Джонс в своем поздравлении отметил большое значение, которое придает компания устойчивому расширению сотрудничества с Азербайджаном. Он выразил надежду на дальнейшее эффективное развитие этого сотрудничества и  пожелал здоровья, счастья и успехов азербайджанскому лидеру, а народу Азербайджана – благополучия.

В поздравлениях генсека ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова, генерального секретаря ТюркПА Жандоса Асанова и генсека Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Алексея Сергеева высказываются пожелания здоровья и успехов азербайджанскому лидеру, а также – процветания, благополучия и мира народу Азербайджана.

President.az

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