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Ильхам Алиев: Вопросы безопасности должны быть на переднем плане 26.05.2017 18:44

В Азербайджане нет внутренних источников риска, возможные риски для республики формируются за рубежом.

Об этом, как сообщается на официальном сайте Президента АР, заявил Президент Ильхам Алиев на прошедшем в пятницу официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

«Мы должны сохранить положительную динамику и в предстоящие годы, и я уверен, что сохраним. Что касается внутренней политики, в первую очередь, в Азербайджане и впредь должна обеспечиваться безопасность. Могу сказать, что в Азербайджане внутренних источников риска не существует. Возможные риски формируются за рубежом. В этом случае мы должны и впредь защищать страну от внешних рисков и с физической точки зрения, и в то же время проведением верной политики», - сказал глава государства.

Он отметил, что Азербайджан в достаточной степени усилил пограничную охрану и в этом направлении будут предприняты дополнительные шаги.

«В то же время, Азербайджан не присоединяется ни к каким не выгодным для нас, вызывающим сомнения международным акциям, авантюрам. Несмотря на то, что различные стороны регулярно пытались нас вовлечь в эти акции. Такие усилия есть и сегодня. Но Азербайджан не присоединяется и не присоединится ни к каким не выгодным для нас действиям, инициативам. Мы в первую очередь думаем о своих интересах, своей безопасности, развитии, благополучии. Если какое-то международное предложение и инициатива совпадают с нашими интересами, конечно, мы можем подойти к этому положительно. Но в первую очередь, на переднем плане, стоят вопросы национальных интересов, интересов Азербайджана, спокойствия, благополучия нашего народа и безопасности нашей страны, особенно в нынешних условиях», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Он отметил, что эта политика проводится в стране уже на протяжении многих лет и именно поэтому на республику оказывается различного рода давление, против нее ведутся кампании.

«Однако нынешние условия, сегодняшняя международная обстановка, еще раз показывают, что это – единственно верная политика. Потому что сегодня в регионе, в мире риски, угрозы растут, источники угроз расширяются, к сожалению, в нашей географии стабильность не обеспечивается, наоборот, из года в год обстановка все более осложняется. Поэтому вопросы безопасности должны быть на переднем плане. Наряду с этим, все свободы в Азербайджане будут обеспечиваться и впредь, и между этими двумя подходами не должно быть никаких противоречий», - заявил Президент.

По его словам, Азербайджан – свободная демократическая страна, имеющая на счету много достижений в демократическом развитии, «и этот процесс должен быть продолжен».

«Все фундаментальные свободы в Азербайджане будут и впредь обеспечиваться, и наш народ будет жить в условиях свободы», - сказал глава государства.

Ялчин Алиев, И.А.

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