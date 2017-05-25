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Xроника

Президент Азербайджана поздравил президента Грузии 25.05.2017 21:06

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Георгия Маргвелашвили с национальным праздником страны – Днем независимости.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства отметил, что Азербайджан и Грузию объединяют многовековые узы дружбы и добрососедских отношений.

По его словам, текущий высокий уровень межгосударственных отношений между нашими странами опирается на волю двух народов, которые верны вышеуказанным традициям.

«Надеюсь, что широкомасштабные проекты, совместно реализуемые нашими государствами, являющимися стратегическими партнерами, и постоянно расширяющееся сотрудничество и впредь будут служить развитию азербайджано-грузинских связей и благополучию наших народов», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана пожелал Г.Маргвелашвили крепкого здоровья и успехов в деятельности, грузинскому народу – постоянного спокойствия и благосостояния.

Р.Д., И.А.

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