В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, поздравления с праздником направили президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Греции Прокопис Павлопулос, президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси, президент ОАЭ Шейх Халифа бин Заед Аль Нахъян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Алжира Абдулазиз Бутефлика, герцог Люксембурга Анри, вице-президент и премьер-министр ОАЭ Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, наследник Абу-Даби, заместитель главнокомандующего ВС ОАЭ Мохаммед бин Заед Аль Нахъян, король Марокко Мохаммед VI, президент Мальдив Абдулла Ямин Абдул Гайюм, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, президент Ливана генерал Мишель Аун, президент Перу Педро Пабло Кучински, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сьерра-Леоне Эрнест Баи Корома, генсек ШОС Рашид Алимов,

В посланиях выражаются искренние поздравления по случаю национального праздника, а также пожелания здоровья и успехов главе Азербайджана, пожелания благополучия, мира, развития азербайджанскому народу и государству.

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