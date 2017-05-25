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Xроника

Президент Польши поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики 25.05.2017 19:05

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

«От имени граждан Республики Польша и от себя лично передаю Вам добрые пожелания и искренние поздравления в связи с национальным праздником Азербайджанской Республики – 99-й годовщиной провозглашения независимости», - говорится в послании А.Дуды, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

Президент Польши пожелал удачи главе Азербайджанского государства в осуществлении социально-экономических реформ, служащих укреплению государственности и благополучию граждан.

«Уважаемый господин Президент, в июне текущего года ожидаю Вашего официального визита в Республику Польша. Уверен, что наша встреча придаст импульс политическому диалогу высокого уровня между Польшей и Азербайджаном, особенно расширению сотрудничества в экономической и культурной сферах», - подчеркнул Президент Республики Польша.

Глава Польского государства пожелал Президенту Ильхаму Алиеву успехов в высшей государственной деятельности, а азербайджанскому народу – благополучия.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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