Президент Польши Анджей Дуда поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

«От имени граждан Республики Польша и от себя лично передаю Вам добрые пожелания и искренние поздравления в связи с национальным праздником Азербайджанской Республики – 99-й годовщиной провозглашения независимости», - говорится в послании А.Дуды, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

Президент Польши пожелал удачи главе Азербайджанского государства в осуществлении социально-экономических реформ, служащих укреплению государственности и благополучию граждан.

«Уважаемый господин Президент, в июне текущего года ожидаю Вашего официального визита в Республику Польша. Уверен, что наша встреча придаст импульс политическому диалогу высокого уровня между Польшей и Азербайджаном, особенно расширению сотрудничества в экономической и культурной сферах», - подчеркнул Президент Республики Польша.

Глава Польского государства пожелал Президенту Ильхаму Алиеву успехов в высшей государственной деятельности, а азербайджанскому народу – благополучия.

Ялчин Алиев, Э.Т.