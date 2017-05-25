USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Xроника

Россия и США продолжат сотрудничество в сфере вывоза ядерных материалов 25.05.2017 07:00

США и Россия продолжают сотрудничать в вывозе ядерных материалов из третьих стран, несмотря на сворачивание партнерства по основным направлениям ядерной безопасности, заявил в среду заместитель министра энергетики США Фрэнк Клотц.

"Мы не ведем работы в России, за исключением завершения нескольких уже существующих контрактов. Нам запрещено заключать новые договоры с Россией. Но мы продолжаем работать по вопросам, касающимся третьих стран", — сказал Клотц на слушаниях в американском сенате.

По его словам, речь, в частности, идет о "возвращении в Россию топлива российского производства из других государств". Он отметил, что "только недавно мы выполнили работы по возвращению в РФ высокообогащенного урана из Казахстана".

Клотц подчеркнул, что США "ищут возможности для сотрудничества" с Россией в ядерной отрасли. Он предположил, что новые возможности для контактов на уровне ученых появятся, как только произойдут изменения на более высоком политическом уровне.

РИА Новости

151количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
49-летняя народная артистка Айгюн Байрамова впервые вышла замуж – ФОТОМВД Азербайджана изменило правила эвакуации автомобилейМолода и прекрасна: Ирина Шейк поразила Канны откровенным нарядом – ФОТО«Она так благодарила за то, что я разрешила ей пойти на концерт»: Истории погибших и пропавших в манчестерском теракте - ФОТОНовая инфраструктура «Советской» готовится к открытию – ФОТО – ВИДЕОПрошедшая без невесты свадьба Аббаса Багирова: как это было? – ФОТОМинобразования выступило за продление учебного годаПользователи соцсетей жестко раскритиковали Ким Кардашьян за неуместный пост о теракте в Манчестере - ФОТОМолодые азербайджанские актрисы вышли на подиум – ФОТОНазвано имя самой сексуальной женщины 2017 года – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 мая07:00 Россия и США продолжат сотрудничество в сфере вывоза ядерных материалов06:10 В Бразилии почти 50 человек пострадали в ходе беспорядков06:00 Власти Египта заблокировали 21 сайт, в том числе телеканала «Аль-Джазира»05:43 Пушков ответил на заявление Трампа о санкциях против России05:12 Новый президент Эквадора объявил о режиме жесткой экономии04:50 Сенат США утвердил Джона Салливана первым замгоссекретаря04:19 Президент Бразилии привлек войска для борьбы с беспорядками03:48 США «потеряли» в Ираке оружие на миллиард долларов03:16 В Нью-Йорке неизвестный ранил ножом троих прохожих02:43 Медики научились защищать женщин от ожирения при наступлении менопаузы02:12 Все министерства в Бразилии эвакуируют после поджога минсельхоза01:41 В Манчестере арестовали шестого подозреваемого в подготовке теракта01:12 «Манчестер Юнайтед» побеждает в Лиге Европы и обеспечивает путевку в Лигу чемпионов – ФОТО – ВИДЕО00:50 Трамп призвал Нетаньяху и Аббаса приступить к переговорам, заявил Тиллерсон00:20 Брат подозреваемого во взрыве в Манчестере хотел совершить теракт в Триполи