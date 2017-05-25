Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем Республики.

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики», - говорится в послании российского лидера, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

«Общеизвестны достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России отметил, что «совместными усилиями мы будем и далее наращивать весь комплекс двусторонних партнерских связей. Это отвечает коренным интересам двух народов и идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности».

«От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем азербайджанским гражданам – мира и процветания», - говорится в послании Президента России Владимира Путина.

Ялчин Алиев, Э.Т.