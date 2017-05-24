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Xроника

Премьер-министр Турции поздравил Президента Азербайджана 24.05.2017 22:22

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны – Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент, дорогой Брат.

От имени моего правительства и от себя лично передаю Вашему превосходительству и братскому азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Турция испытывает чувство большой гордости в связи с высокими достижениями и стремительным развитием Азербайджана во всех сферах за короткое время после восстановления независимости. Всем сердцем верю в то, что Азербайджан приумножит эти успехи и будет продолжать оставаться яркой звездой в нашем регионе. Турция и дальше будет идти плечом к плечу с братским Азербайджаном в этом процессе.

Хочу еще раз подчеркнуть нашу волю, направленную на дальнейшее укрепление связей, которые, пройдя за короткое время большой путь развития, достигли образцового уровня.

Пользуясь случаем, еще раз желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, дружественному и братскому народу Азербайджана – процветания и благосостояния».

President.az

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