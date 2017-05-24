Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны – Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Н.Назарбаев выразил уверенность в том, что Казахстан и Азербайджан, разделяющие общую культуру и традиции, всегда будут верны принципам дружбы и добрососедства путем укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества, служащего интересам двух братских народов.

Пользуясь случаем, Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов в деятельности, азербайджанскому народу – мира и благополучия.

Р.Д., И.А.