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Xроника

Папа Римский поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики 24.05.2017 19:39

Папа Римский Франциск поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

«Испытываю радость от доведения до Вас, а также до Ваших соотечественников своих искренних поздравлений по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики», - говорится в послании Папы, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

«С удовлетворением вспоминая недавний свой визит в Вашу страну, прошу у Бога счастья и процветания для каждого гражданина Азербайджана», - подчеркнул Франциск.

Ялчин Алиев, И.А.

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