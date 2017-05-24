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Xроника

Президент Пакистана поздравил Президента Азербайджана 24.05.2017 19:17

Президент Пакистана Мамнун Хусейн поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны – Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении отмечается, что Пакистан дает высокую оценку отношениям, базирующимся на единой вере.

«Крепкое и многостороннее сотрудничество между нашими государствами в политической, экономической, энергетической и других сферах, является результатом крепких уз между нашими правительствами и народами. Поздравляю от чистого сердца и надеюсь, что наши двусторонние отношения будут крепнуть и впредь в интересах двух братских государств», - говорится в поздравлении.

Р.Д., И.А.

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