Президент Италии поздравил азербайджанского коллегу с Днем Республики

Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

«От имени итальянского народа и от своего имени выражаю дружественному азербайджанскому народу искренние пожелания мира и благополучия по случаю Дня Республики – 28 мая», - говорится в поздравительном послании С.Маттареллы, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

Он выразил удовлетворение уровнем существующих связей между Италией и Азербайджаном.

«Надеюсь, что существующие между нашими странами эффективные связи в дальнейшем еще более углубятся и будут многогранными. Наши усилия, прилагаемые для завершения нового Соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном, создадут хорошие условия для конструктивного диалога по вопросам, относящимся к нашим общим интересам, и укрепления торгово-экономического сотрудничества. С этими надеждами желаю Вам и азербайджанскому народу здоровья», - подытоживается в послании.

Ялчин Алиев, И.А.