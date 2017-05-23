Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил главу Азербайджанского государства Ильхама Алиева с Днем Республики.

«От всего сердца поздравляю Вас и весь азербайджанский народ в связи с национальным праздником – Днем Республики», - говорится в поздравительном послании, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

Отметив, что в этом году Германия и Азербайджан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что 200 лет назад первые швабские мигранты обосновались на территории нынешнего Азербайджана.

«Эти юбилеи придадут нам стимул для развития и расширения отношений между нашими странами», - говорится в послании Президента ФРГ.

«Я приветствую готовность Азербайджана строить отношения с Евросоюзом на новом фундаменте посредством переговоров по новому соглашению о партнерстве. На этом пути Германия продолжит оставаться надежным партнером Вашей страны», - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ялчин Алиев, Э.Т.