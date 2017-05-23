Большой исторической победой назвал Президент Азербайджана Ильхам Алиев высокие достижения азербайджанских спортсменов на завершившихся накануне IV Играх исламской солидарности «Баку-2017».

«У этой победы очень прочный фундамент, и завоеванные достижения демонстрируют развитие Азербайджанского государства», - подчеркнул глава государства, выступая 23 мая на встрече с азербайджанскими спортсменами - победителями Исламиады, их тренерами и представителями спортивной общественности.

Президент отметил, что азербайджанские спортсмены завоевали 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых медалей, что обеспечило Азербайджану 1-е место в командном зачете.

«Мы гордимся успехами наших спортсменов, это еще больше повышает славу нашей страны. Спорт – это здоровый образ жизни. Мы хотим, чтобы здоровый образ жизни превалировал в нашей стране», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что IV Игры исламской солидарности «Баку-2017» еще раз продемонстрировали результаты проводимой в Азербайджане взвешенной политики, в том числе и в сфере спорта.

«Сегодня в Азербайджане спорт занимает особое место в общественных процессах, к спортсменам в стране особое отношение, каждый патриотично настроенный гражданин гордится успехами наших спортсменов», - отметил глава государства и подчеркнул, что за 10 дней соревнований азербайджанское общество еще раз продемонстрировало единство, солидарность и патриотизм.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что победа азербайджанских спортсменов на Играх исламской солидарности еще более будет способствовать приходу в скором времени детей в спортивные секции, а это, в свою очередь, послужит оздоровлению азербайджанской молодежи, народа. В этом контексте глава государства отметил, что в столице и регионах созданы все условия для развития спорта.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение слаженной работой всех структур, обеспечивших успешное проведение Исламиады: «Все структуры работали хорошо, как одна команда, как одна семья, они служили единой цели. В основе наших успехов находится фактор тесной координации всех спортивных структур нашей страны».

В проведении Игр на высоком уровне Ильхам Алиев особо подчеркнул роль Оргкомитета, возглавляемого первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, а также высоко оценил работу Операционного комитета.

Президент подчеркнул, что церемонии открытия и закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» отличались своей грандиозностью. Это продемонстрировало всему миру возможности и таланты Азербайджана. Глава государства сказал, что на церемонии открытия азербайджанский народ продемонстрировал свою приверженность национальным духовно-нравственным ценностям, их защите, то, что Ислам – это религия мира и культуры, а также показал всему миру богатую культуру и историю Азербайджана, а на церемонии закрытия наша страна была представлена миру как прогрессивное и современное государство.

«Эти два фактора характеризуют современное Азербайджанское государство. За 10 дней мы еще раз увидели, что наш народ един. Нас объединяют убеждения, история, взгляды», - отметил Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что проведение этих Игр в Азербайджане является проявлением уважения и доверия к нашей стране.

Президент заявил, что «проведение Игр на таком уровне также показывает силу нашей страны», и отметил, что в проведении игр уже стали применяться азербайджанские стандарты.

«Сегодня Азербайджан известен как развивающееся прогрессивное и сильное государство. Успехи наших спортсменов еще раз подтверждают это. Одной из основных целей Игр было укрепление дружбы и сотрудничества, и мы добились этого. Азербайджан объединяет исламский мир с западным миром. Наша независимость – наше самое большое достояние, и завоеванная на IV Играх исламской солидарности победа является очередным подарком и вкладом в укрепление нашей независимости», - сказал глава Азербайджанского государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.