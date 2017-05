Азербайджан написал историю проведением на высоком уровне еще одного грандиозного спортивного мероприятия – IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

На протяжении десяти дней пульс исламского мира бился в Баку. Исламиада стала, в подлинном смысле слова, настоящим праздником спорта и солидарности, запомнилась интересными и яркими победами. Среди стран-участниц «Баку-2017» Азербайджан, завоевав 75 золотых медалей, стал первым. На спортивных аренах 75 раз звучал гимн Азербайджана, 162 раза был поднят государственный флаг страны.

22 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоялась торжественная церемония закрытия Игр, подаривших любителям спорта много незабываемых, полных радости мгновений.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, зрители тепло приветствовали Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первую леди, председателя Организационного комитета «Баку-2017» Мехрибан Алиеву, генерального секретаря Спортивной федерации исламской солидарности Файсала Абдулазиза аль-Нассера.

Уместно будет напомнить сегодня два фактора, обусловивших успех «Баку-2017». Ход соревнований еще раз подтвердил, что под руководством председателя Организационного комитета, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой подготовка к Играм была проведена на высоком уровне, были учтены даже самые тонкие детали. 16 спортивных арен Баку в течение минувших десяти дней функционировали абсолютно безупречно, созданные условия пришлись по душе и спортсменам, и зрителям. Можно с уверенность сказать, что проведенные в Баку Игры вошли в историю Исламиады как грандиозный спортивный праздник.

Президент Спортивной федерации исламской солидарности принц Абдуллах бин Мосаад бин Абдулазиз, высоко оценив организацию Игр, сказал: «В столице Азербайджана завершается грандиозный праздник спорта и дружбы. Баку обеспечил прекрасные условия атлетам исламских стран для того, чтобы они могли продемонстрировать свое мастерство, людям, прибывшим с четырех континентов, – чтобы отметить взаимосвязи в духе единства и взаимопонимания. Эти знаменательные Игры исламской солидарности удалось провести под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, благодаря деятельности Первого вице-президента и председателя Организационного комитета «Баку-2017» госпожи Мехрибан Алиевой и ее персонала в азербайджанском Оргкомитете Игр исламской солидарности, гостеприимству хозяев. От имени Спортивной федерации исламской солидарности хочу выразить признательность жителям Баку и азербайджанскому народу за проявленную самоотверженность и большое гостеприимство. Мы искренне желаем увидеть вас снова на Играх, которые состоятся в 2021 году в Стамбуле».

По словам министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики, генерального исполнительного директора Операционного комитета Игр исламской солидарности Азада Рагимова, Игры олицетворяли дружбу исламских стран: «Полные волнений 10 дней IV Игр исламской солидарности свидетельствуют о торжестве спорта, праздника и дружбы. Несмотря на то, что работа Операционного комитета «Баку-2017» завершилась, деятельность нашей столицы как международного спортивного и культурного центра в мире продолжается. Мы искренне желаем снова приветствовать весь мир на турнире Гран-при Азербайджана «Формула-1», который состоится этим летом в Баку, Чемпионате Европы по волейболу среди женщин в 2017 году, четвертьфинале и трех групповых встречах Чемпионата Европы УЕФА в 2020 году».

Другим важным фактором, обеспечивающим успех Игр, является приобретенный за последние годы Азербайджаном богатый опыт в проведении международных спортивных мероприятий. Азербайджан успешно провел такие грандиозные соревнования, как первые Европейские игры, Всемирная шахматная олимпиада, чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет, Кубок мира по художественной гимнастике, «Формула-1», смог представить себя в мире как спортивную страну. Успех IV Игр исламской солидарности, невероятные победы наших спортсменов стали еще одним ярким свидетельством этого.

Обратимся к статистике: в Баку прибыло рекордное число участников – более 3 тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, свыше 2000 официальных представителей команд и технического персонала. Участия такого количества стран и спортсменов в Играх исламской солидарности до сих пор никогда не наблюдалось.

«Баку-2017» посмотрели свыше 1 миллиарда зрителей в более чем 50 странах. Соревнования освещали свыше 1000 представителей медиа, в том числе 70 сотрудников АЗЕРТАДЖ, являющегося официальным медиа-партнером Игр.

На соревнованиях по 24 видам спорта атлеты вели борьбу за 269 комплектов медалей. Азербайджанские спортсмены, порадовав наш народ своими яркими победами, завершили соревнования на первом месте. Наши атлеты, завоевавшие наибольшее количество золотых медалей, стали первыми. На их счету 162 медали (75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых). Самое большое число медалей в актив нашей сборной вписали дзюдоисты. В общей сложности они завоевали 26 медалей – 11 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовые. В достигнутых успехах есть и большая роль наших борцов (23 медали) и гимнасток (20 медалей).

Турция заняла второе (195 медалей), Иран – третье (98 медалей), Узбекистан – четвертое (63 медали), Бахрейн – пятое место (21 медаль). В целом, спортсмены 40 стран завоевали 1600 медалей.

Ряд соревнований на спортивных аренах наблюдали Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, которые лично вручили медали победителям. Это еще больше повысило интерес к Играм, обогатило их новым содержанием.

Зрители заполнили трибуны прекрасного спортивного сооружения - Бакинского олимпийского стадиона на 68 тысяч зрительских мест. Площадка превратилась в гигантскую сцену, оснащенную самой современной акустической системой.

Оформление сцены основано на неповторимых геометрических узорах, присущих исламскому искусству, и традиционных элементах азербайджанских ковров. В центре сцены расположились отчеканенная и отшлифованная чаша диаметром 8 метров и «Древо жизни» высотой 25 метров.

После завершения соревнований по атлетике 20 мая сцена была сооружена в течение 36 часов. Для подготовки церемоний открытия и закрытия «Баку-2017» были привлечены более 5000 специалистов сцены, технический состав из 31 страны и группа актеров. Церемонию закрытия представили 1500 волонтеров.

На огромном мониторе оживает Ичеришехер. Молодая женщина легким дуновением поднимает в воздух золотую пыль. Ветер с моря - гилавар, открывая двери каждого дома в нашей стране, известной своими гостеприимством и доброжелательностью, разносит золотую пыль по всему Азербайджану.

Гилавар, приносящий с собой тепло, смягчает зимнюю стужу, согревает воздух и, наконец, приносит весть о весне, приглашая людей к веселью на Приморском бульваре. Ласкающий всех гилавар приветствует гостей Баку, который называют городом ветров. Именно его позитивная, сильная энергия составляет главную идею церемонии закрытия.

Внимание зрителей, которые любовались природными и архитектурными памятниками Азербайджана - Дворцом шекинских ханов, Национальным заповедником Гобустан, Дворцом ширваншахов, Девичьей башней и Центром Гейдара Алиева, вновь направляется на Бакинский олимпийский стадион.

Затем начался обратный отсчет от 10 до 1 и, таким образом, был дан старт церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности.

На стадионе прозвучало произведение Яшара Бахыша «Вечное единство».

Флаг Азербайджана был внесен на стадион военнослужащими Национальной гвардии Особой службы государственной охраны и под звучи государственного гимна поднят на флагшток. Над стадионом состоялся фейерверк, олицетворяющий цвета азербайджанского флага.

Начался парад спортсменов. Атлеты, принимавшие участие в Играх исламской солидарности, входили на стадион с национальными флагами своих стран. Парад завершили хозяева Игр - азербайджанские атлеты. Эта церемония сопровождалась «Нахчыванским хороводом» в исполнении группы «Амарок».

Напомним, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из Афганистана, Албании, Алжира, Бахрейна, Бангладеш, Бенина, Брунея, Буркина Фасо, Камеруна, Чада, Коморских островов, Кот-д`Ивуара, Джибути, Египта, Габона, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Гайаны, Индонезии, Ирана, Ирака, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Малайзии, Мальдивов, Мали, Мавритании, Марокко, Мозамбика, Нигера, Нигерии, Омана, Пакистана, Палестины, Катара, Саудовской Аравии, Сенегала, Сьерре-Леоне, Сомали, Суринама, Сирии, Таджикистана, Того, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Йемена и Азербайджана.

Во время парада спортсменов прозвучали популярные азербайджанские песни в исполнении Тунзали Агаевой, Самиры Аллахверди, Самиры Эфенди, Hafex & Sahil Umud, Нигяр Джамал, Айгюн Кязимовой, Рилаи, Дианы Миро.

Установленное на сцене «Древо жизни» полили водой, и оно начало пускать корни. Корни древа, общая протяженность которых составляла 80 метров, вышли за край сцены.

Актерская группа вышла на сцену с 60-ю лентами трех цветов - зеленого, коричневого и голубого. Над ними летели птицы и в это время шелковые ленты, соединившись, создали красивую панораму. Зеленый цвет олицетворял леса, коричневый - горы, а голубой - реки.

Шелковые ленты затем сложились в форму флага Азербайджана.

Более тысячи белых воздушных шаров превратились в облака, и актеры с помощью веревок привели их в движение. Шелковые ленты изобразили выходящий из земли вечный огонь Азербайджана.

Над сценой пролетели 50 искусственных птиц, длина крыльев которых составляла 3,4 метра.

Во время демонстрации этой сцены под названием «Славная страна» в исполнении азербайджанской музыкальной группы «Амарок» прозвучала песня «Инджиляр».

На установленных на стадионе экранах были продемонстрированы эпизоды 10-дневных соревнований. Зрители еще раз посмотрели кадры, запечатлевшие мастерство спортсменов, их борьбу за победу. Во время соревнований были и радостные, и горькие мгновения. Однако в итоге победила дружба.

В ходе демонстрации эпизодов соревнований звучала песня Hour of the Wolf, представленная Азербайджаном на международном песенном конкурсе «Евровидение–2015».

…Солнце поднялось и стало двигаться над сценой. 60 вращающихся панелей, которые приводятся в движение участниками представления, создают золотой луч. Появление солнечного луча дает старт следующей композиции, во время которой 110 участников как бы перелистывают страницы книги, на которых запечатлены узоры «шебеке». Когда солнце занимает свое место, книги открываются, небо излучает свет, появляется прекрасный 3D вид Каспия.

Сцена, показанная 454 актерами, сопровождается «Карабах шикестеси».

Оживают сцены повседневной жизни Бакинского бульвара. Кто-то играет с бумажными змеями и воздушными шарами, кто-то сидит за шахматной доской, кто-то бежит за газетой, вырванной ветром из рук. Все реквизиты и костюмы украшены волнообразными узорами, отражающими гилавар.

В тот момент, когда участники представления танцуют «Яллы», поднимаются облака.

В ночное небо взмывают тысячи воздушных шаров и листья «Древа жизни», сорванные гилаваром.

На стадионе звучит «Шур фантазиясы» Гюляры Алиевой.

В небе появляется и движется над сценой светящийся полумесяц. Актеры формируют композицию, изображающую руки, держащие глобус, и символ мира - голубя.

В этой композиции под названием «Дух солидарности» актеры создали фигуры буты, используемой в декоративном искусстве и архитектуре Азербайджана и носящей значение пламени.

Полумесяц движется к центру сцены. Для формирования полумесяца участники сцены зажигают более 750 огней. Они окружают чашу с водой. Соединяющиеся воды более 50 исламских стран превращаются в прекрасный фонтан и поднимаются к полумесяцу.

По мере того, как поднимается вода, с луны падают блестящие конфетти, над стадионом начинается фейерверк.

Этим вечером Баку делит с миром дух единства и солидарности Исламиады.

Над стадионом звучит мелодия песни «Карабах» в исполнении ритм-группы «Натиг».

Внимание вновь обращается на мониторы. На экранах демонстрируется видеоролик, отражающий вклад 8000 волонтеров в успешное проведение Игр.

На стадионе звучит песня Азада Велиева «Новый день».

На сцену приглашается Первый вице-президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета «Баку-2017» Мехрибан Алиева.

Выступление госпожи Мехрибан Алиевой:

«Ваше превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Ваше превосходительство генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз Аль-Нассар,

Уважаемые члены Спортивной федерации исламской солидарности.

Ваши превосходительства.

Спортсмены исламского мира.

Дамы и господа.

Уважаемые гости.

Добро пожаловать на церемонию закрытия Игр исламской солидарности «Баку – 2017».

Дорогие соотечественники!

Азербайджан добился очередной исторической победы. Проведение в нашей стране четвертых Игр исламской солидарности является свидетельством уважения и поддержки всего исламского мира Азербайджану и азербайджанскому народу. Уверена, что спортсмены, представляющие более 50 стран, и гости нашей столицы сохранят в своих сердцах добрую память об Азербайджане.

В эти дни азербайджанский народ еще раз продемонстрировал гостеприимство и радушие. Азербайджан показал, что является большой спортивной державой. Наша команда в общем зачете заняла первое место. Горжусь этой исторической победой и сердечно поздравляю азербайджанский народ. Еще большей победой является торжество достигнутых нами в эти дни солидарности и единства исламского мира. Давайте все вместе оберегать это единство, укреплять исламскую солидарность. Да хранит Аллах всех мусульман!

Дорогие друзья, в последние 10 дней спортсмены исламского мира собрались в рамках грандиозного торжества спорта, дружбы и единства. Их боевитость и самоотверженность действительно восхищали. Наблюдение за их выступлениями пробудило большие чувства.

Спортсмены, я поздравляю вас с достижениями и выражаю признательность за ту радость, которую вы подарили зрителям исламского мира. Это были ваши Игры, и ваше выступление в спортивных соревнованиях сделало их грандиозными. Надеюсь, что, покинув Баку, вы через всю жизнь пронесете самые добрые воспоминания.

Сборная Азербайджана, завоевав 162 медали, в том числе 75 золотых, заняв в таблице медалей первое место, еще раз порадовала нас. Азербайджанские спортсмены, ваши самоотверженность и мастерство продолжают воодушевлять наших соотечественников и послужат ярчайшим примером грядущему поколению.

Очередной победой здесь, в Баку для нас и для всех в последние 10 дней стала солидарность исламского мира, которую мы наблюдали на этих Играх. Весьма отрадно, что Азербайджан поддержал дух дружбы между народами. Все мы в будущем должны неутомимо трудиться для продолжения этой важной миссии.

Хочу выразить признательность Спортивной федерации исламской солидарности за предоставленную возможность приветствовать в Баку спортсменов исламского мира, укрепляющих солидарность между народами.

Нынешние Игры и многие другие важные международные спортивные, гуманитарные и политические мероприятия еще больше укрепили авторитет Баку как центра открытости и толерантности. Наша столица с открытой душой приняла исламскую спортивную общественность, и успех этих Игр является знаком самоотверженности и героизма всего Азербайджана.

Наши гости со всего мира ознакомились с богатой культурой и знаменитым гостеприимством Азербайджана – страны, приверженной своему древнему наследию и традициям, уверенно смотрящей в будущее. Мы были очень рады видеть вас в одном из самых красивых городов мира – Баку. Мы с открытой душой искренне желаем вновь увидеть вас в Азербайджане.

Дорогие волонтеры, большое спасибо: наши гости чувствовали себя как дома. Вы сыграли большую роль в успехе этих Игр. Если атлеты являлись бьющимся сердцем «Баку – 2017», то вы были широкой душой этих Игр. Вы продемонстрировали миру вашу искренность и волю. Я очень признательна каждому из вас за проделанную работу.

Мы будем продолжать приветствовать мир в Баку: этим летом состоится турнир Гран-при Азербайджана «Формула 1», в сентябре – чемпионат Европы по волейболу среди женщин, а в 2020 году здесь, на Бакинском олимпийском стадионе будут проведены матчи чемпионата Европы по футболу.

В момент завершения Игр «Баку – 2017» я хочу выразить признательность каждому, кто принимал участие в этом грандиозном мероприятии, спортсменам и зрителям, организаторам и волонтерам.

С удовольствием хочу объявить, что очередные Игры исламской солидарности состоятся в 2021 году в Стамбуле. Желаем нашим турецким братьям и сестрам больших успехов.

Итак, с чувством гордости я объявляю четвертые Бакинские Игры исламской солидарности закрытыми.

Спасибо, Баку!

Спасибо, Азербайджан!»

(Выступление Первого вице-президента Азербайджанской Республики, председателя Организационного комитета Игр исламской солидарности «Баку – 2017» Мехрибан Алиевой неоднократно прерывалось продолжительными аплодисментами).

Х Х Х

Затем выступил генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз Аль-Нассар.

Выступление Файсала Абдулазиза Аль-Нассара:

«Ваше превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики,

председатель Организационного комитета Игр исламской солидарности «Баку – 2017»

Ваше превосходительство Мехрибан Алиева.

Уважаемые члены Спортивной федерации исламской солидарности.

Ваши превосходительства.

Спортсмены исламского мира.

Дамы и господа.

Проводимая этим вечером церемония закрытия свидетельствует о завершении здесь, в столице Азербайджана, грандиозного праздника спорта и дружбы. Баку обеспечил прекрасные условия для того, чтобы атлеты наших государств продемонстрировали свое мастерство, чтобы люди, прибывшие с четырех континентов, отметили взаимные связи в духе единства и взаимопонимания.

Эти знаменательные Игры исламской солидарности стали возможны благодаря усилиям наших гостеприимных хозяев под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, деятельности Первого вице-президента Азербайджанской Республики и председателя Организационного комитета «Баку – 2017» госпожи Мехрибан Алиевой и персонала, работающего в азербайджанском Организационном комитете Игр исламской солидарности.

От имени Спортивной федерации исламской солидарности хочу выразить спортсменам признательность за участие в Играх, волонтерам – за вклад, внесенный в «Баку – 2017», а азербайджанскому народу - за проявленную самоотверженность и высокое гостеприимство.

Искренне желаю еще раз встретиться с вами через четыре года для того, чтобы отметить Игры «Стамбул 2021».

Спасибо, Баку! Спасибо, Азербайджан!»

Х Х Х

На мониторах был продемонстрирован видеоролик, отражающий виды Стамбула, который будет принимать в 2021 году V Игры исламской солидарности, спортивные сооружения.

Военнослужащие Национальной гвардии Особой службы государственной охраны спустили флаг Спортивной федерации исламской солидарности.

Генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз Аль-Нассар вручил флаг заместителю министра молодежи и спорта Турецкой Республики, представителю Игр исламской солидарности «Стамбул 2021» Кямурану Оздену.

Эти сцены сопровождались музыкой The Young Person”s Guide to the Orchestra и «Героической увертюрой» Ровшана Аскерзаде.

Прозвучал государственный гимн Турции – «Марш независимости» и флаг братской страны был поднят рядом с флагом Азербайджана.

Церемония закрытия была продолжена концертом под названием «Единство».

Выступления Семры Рагимли, Нигяр Джамал, Мири Юсифа, Сабины Бабаевой и Эльдара создали у зрителей хорошее настроение. Проекции на разноцветном полу придали сцене живость.

В исполнении Тунзали Агаевой прозвучала песня «Скорость – 2017 Гран-при Азербайджан». Во время исполнения 30 участников сцены танцевали со светящимися прутьями на основной сцене, изображающей Бакинское городское кольцо.

Певица завершила концерт «Единство» гимном волонтеров «Баку – 2017» - «Здравствуй, Баку» и песней «Я – азербайджанец».

Церемония закрытия IV Игр исламской солидарности, оставивших глубокий след в памяти людей и уже ставших историей, завершилась грандиозным фейерверком.