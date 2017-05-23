Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с жертвами в результате теракта, произошедшего накануне в Манчестере.

«Известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате совершенного в городе Манчестер взрыва глубоко опечалило нас», - говорится в послании, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Мы крайне возмущены этим безжалостным террористическим актом и считаем необходимым и важным вести совместную и решительную борьбу с терроризмом.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Соединенного Королевства глубокие соболезнования, желаю раненым скорейшего выздоровления», - говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ялчин Алиев, Э.Т.