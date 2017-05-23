23 мая состоялась встреча с победителями IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», их тренерами и представителями спортивной общественности.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.
Во встрече приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди, председатель Оргкомитета IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиева и члены семьи.
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече с речью.
Затем был продемонстрирован видеоролик с наиболее запоминающимися моментами IV Игр исламской солидарности, в том числе отражающий выступление азербайджанских спортсменов.
Ялчин Алиев, Э.Т.