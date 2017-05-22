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Президент Азербайджана принял делегацию Европарламента - ФОТО 22.05.2017 12:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая принял делегацию во главе с новым председателем комитета внешних связей Европейского парламента, депутатом от Европейской народной партии из Германии Дэвидом МакАлистером.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в ходе визита в страну большой делегации, возглавляемой  Дэвидом МакАлистером, будет проведен эффективный обмен мнениями о сотрудничестве и партнерских связях, и сам визит пройдет успешно.

Коснувшись обширной программы визита делегации, глава государства отметил его значимость в плане усиления сотрудничества Азербайджана с Европарламентом и другими европейскими институтами.

В свою очередь, Дэвид МакАлистер проинформировал главу государства о программе визита делегации Европарламента в Азербайджан и регион. Он сообщил, что в составе возглавляемой им делегации находятся члены представленных в Европарламенте различных политических групп. Д.МакАлистер отметил, что целью визита является непосредственное знакомство с ситуацией в Азербайджане.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах происходящих в последние годы процессов и сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, по урегулированию карабахского конфликта, о ситуации с правами человека и свободой мысли.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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