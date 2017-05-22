Президент Азербайджана встретился с наследным принцем Абу-Даби

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 мая встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на встрече был отмечен высокий уровень динамично развивающихся двусторонних отношений.

В ходе встречи также было выражено удовлетворение увеличением числа прибывающих в Азербайджан туристов из ОАЭ и количества авиарейсов между двумя странами, подчеркнуто наличие хорошего потенциала для расширения торговых связей.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах инвестиций, энергетики, нефтехимии, транспорта, туризма, сельского хозяйства, а также вопрос о возможном участии ОАЭ в создаваемой в Азербайджане зоне свободной торговли.

Ялчин Алиев, Э.Т.