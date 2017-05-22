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Xроника

Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады - ФОТО 22.05.2017 05:16

21 мая в последний день соревнований по борьбе IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» на ковер вышли наши женщины-борцы.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на соревнованиях в восьми весовых категориях, проходивших на Спортивной арене имени Гейдара Алиева, наши женщины-борцы, завоевав 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали, заняли первое место в командном зачете.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» госпожа Мехрибан Алиева и члены семьи наблюдали за выступлениями наших спортсменов.

Медали победителям в весовых категориях 48 и 69 кг вручила Первый вице-президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности, президент Федерации гимнастики Азербайджана госпожа Мехрибан Алиева.

В честь наших борцов-победителей прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг страны.

Выступавшая в весовой категории 48 кг Мария Стадник, одержав в решающей встрече чистую победу над турчанкой Эвин Демирхан, стала обладательницей золотой медали. Бронзовую медаль в этой весовой категории вписала в свой актив алжирская спортсменка Хейра Яхуаои.

Наша юная Лейла Гурбанова (53 кг), победив с явным преимуществом представительницу Турции Бурджу Кевидж, во второй встрече одержала победу над казахстанской спортсменкой Айгюль Нуралим и удостоилась титула чемпиона Исламиады. Второе место в этой весовой категории заняла турчанка Бурджу Кевидж, а третье - казахстанская спортсменка Айгюль Нуралим.

Представительница Азербайджана Татьяна Омельченко в весе 60 кг поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

На пути к чемпионству наша спортсменка досрочно одержала чистую победу над камерункой Тиако Эссомбени и турчанкой Гамзе Адакан, В этой весовой категории серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Турции и Камеруна.

Другая наша спортсменка Элис Манолова ( 69 кг) в решающем поединке встретилась с представительницей Казахстана Жамилей Бакбергеновой. Уложив соперницу на лопатки, Элис Манолова стала обладательницей золотой медали Исламиады. В этой весовой категории бронзовых медалей удостоились Шерин Султаная из Бангладеш и предствительница Турции Бусе Тосун.

Наш борец, бронзовый призер первых Европейских игр Наталья Синишина (55 кг) в решающей схватке уступила представительнице Нигерии Одунайо Адекуороеи и довольствовалась серебряной медалью. В этой весовой категории бронзовая медаль досталась турчанке Бедихе Гюн.

Очередную серебряную медаль для нашей сборной завоевала Алена Колесник (58 кг), проигравшая в финале представительнице Кыргызстана Айсулу Тинибековой. Обладателем бронзовой медали стала турчанка Дарйа Байхан.

Третью серебряную медаль в актив нашей сборной команды среди женщин вписала Сабира Алиева (75кг), в схватке с Ясемен Адар (Турция). Бронзовая медаль досталась Айпери Медетгызы (Кыргызстан).

Наш борец Эльмира Гамбарова (63 кг) победила в схватке за третье место Берте Этан (Камерун) и принесла нашей сборной бронзовую медаль. В этой весовой категории золотую медаль завоевала нигерийка Блессинг Оборуду, серебряную – турчанка Хафиза Шахин, бронзовую – Зарина Кунанкараева (Казахстан).

Таким образом, наши борцы мужчины и женщины в целом на Исламиаде завоевали 12 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых медалей. Борцы греко-римского стиля завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. А борцы вольного стиля вписали в актив национальной команды 4 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовую медали. Наши борцы-женщины завершили Исламиаду 4 золотыми, 3 серебряными, 1 бронзовой медалями.

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