USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
Xроника

Ильхам Алиев: «Сегодня в мире нет аналога азербайджано-турецким связям, построенным на дружбе и братстве» - ФОТО 21.05.2017 23:56

Президент Азербайджана поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост Председателя Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат.

Передаю Вам свои искренние приветствия и сердечно поздравляю с переизбранием на пост Председателя Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции.

За 15 лет, прошедших с прихода к власти партии, руководителем и созидателем которой Вы являетесь, в братской Турецкой Республике была проделана большая работа. Осуществленные политические, экономические, социальные и другие проекты способствовали тому, чтобы Турция стала еще сильнее, заняла важное место на международной арене.

Исключительная роль во всех этих достижениях принадлежит лично Вам, и Ваше имя навечно запечатлено в истории Турецкой государственности. Переизбрание же Вас Председателем созданной Вами партии является открытым проявлением бесконечной веры и доверия к Вам членов партии, высокой оценкой Ваших заслуг во имя развития и благополучия Турции.

Нас чрезвычайно радуют все успехи могущественной и стабильной Турецкой Республики, превратившейся в силовой центр на международной арене. Сегодня в мире нет аналога азербайджано-турецким связям, построенным на дружбе и братстве. Источником этих связей является воля наших народов, которые исторически связаны друг с другом неразрывными узами.

Наши многогранные двусторонние связи, тесное сотрудничество, вызывающее взаимный интерес, крупномасштабные совместные проекты являются особенностями, характеризующими наше стратегическое союзничество. Азербайджано-турецкое партнерство не только служит благополучию и стабильности в регионе, где мы располагаемся, но также вносит вклад в сотрудничество на более широком географическом пространстве. Уверен, что турецко-азербайджанская солидарность и стратегическое союзничество нашими совместными усилиями и дальше будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а народу братской Турции – постоянного мира и процветания».

168количество просмотров
Ильхам Алиев: «Сегодня в мире нет аналога азербайджано-турецким связям, построенным на дружбе и братстве» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в Арабо-исламско-американском саммите в Эр-Рияде - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Саудовскую Аравию - ФОТО

20 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Королевство Саудовская Аравия
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вручили медали пехлеванам-чемпионам по вольной борьбе - ФОТО
Ильхам Алиев поздравил Хасана Роухани с переизбранием на пост президента Ирана
Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады - ФОТО

19 мая стартовали соревнования IV Игр исламской солидарности по вольной борьбе
Президент Азербайджана выделил 4,5 млн. манатов на улучшение материально-технической базы шелководства
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Канаде морской лев схватил ребенка и утащил под воду - ВИДЕОФранцузский автогонщик разбился на скорости 370 километров в час - ВИДЕОСыграла свадьбу сестра британской герцогини Кейт - ФОТОВ Турции задержан азербайджанец-боевик ИГИЛСтивен Хокинг назвал главное условие для выживания человечества«Исламиада»: Все в медалях. Девушки выиграли 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу на турнире по борьбе – ОБНОВЛЕНОИтальянка подала в суд на соседку из-за кота, который вел двойную жизньБорец сборной Нигерии продемонстрировала свои вокальные способности на Исламиаде в Баку – ВИДЕОКарьера великих игроков. Филип Лам и Хаби Алонсо сыграли последний матч – ФОТО – ВИДЕОЮжнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

21 мая23:56 Ильхам Алиев: «Сегодня в мире нет аналога азербайджано-турецким связям, построенным на дружбе и братстве» - ФОТО23:39 В центре последнего освобожденного квартала Хомса подняли флаг Сирии23:10 Гран-При ФИДЕ: Мамедъяров стал вторым, уступив на пол-очка китайскому шахматисту23:00 Макрон заявил, что готов к диалогу с Италией по реформированию Европы22:52 «Исламиада»: сборная Азербайджана победила Оман и выиграла золотые медали! – ОБНОВЛЕНО22:50 Амиль Гамзаев: «Надеюсь, наша победа повлияет на развитие баскетбола 3x3 в Азербайджане»22:35 Трамп провел встречу с Назарбаевым22:01 «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов22:00 Совбез ООН 23 мая проведет консультации по ракетному пуску КНДР21:37 «Исламиада»: Элис Монолова: «Победа на Исламских играх – это самое большое достижение в моей карьере»21:20 Госсекретарь США потребовал от КНДР прекратить ракетные испытания20:51 «Исламиада»: Все в медалях. Девушки выиграли 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу на турнире по борьбе – ОБНОВЛЕНО20:15 Гаджибала Абуталыбов вручил бронзовую медаль Эльмире Гамбаровой – ФОТО19:59 Эрдоган вновь возглавил правящую партию Турции19:42 «Исламида»: женская и мужские сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевали золотые медали! – ОБНОВЛЕНО