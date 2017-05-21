Президент Ильхам Алиев принимает участие в Арабо-исламско-американском саммите в Эр-Рияде

21 мая в столице Королевства Саудовская Аравия городе Эр-Рияд начал работу Арабо-исламско-американский саммит.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в саммите принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Хранитель двух благородных святынь, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств перед Международным конференц-центром Короля Абдулазиза.

Главы государств и правительств сделали совместное фото.

Саммит с участием руководителей арабских и исламских стран, а также Президента США Дональда Трампа проходит под девизом «Вместе мы сильны».

На этом мероприятии, которое организовано впервые, проводятся обсуждения о роли стран-участниц в обеспечении глобальной безопасности, стабильности, борьбе с насилием, терроризмом и экстремизмом и дальнейшем углублении сотрудничества в этой сфере.

Саммит служит дальнейшему углублению деловых, культурных и политических связей между странами-участницами посредством совместной веры в толерантность и сотрудничество. Одна из целей мероприятия заключается в закладке фундамента нового начала в отношениях между странами и более светлого будущего для всех.

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