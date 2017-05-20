USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
Xроника

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вручили медали пехлеванам-чемпионам по вольной борьбе - ФОТО 20.05.2017 23:38

20 мая на IV Играх исламской солидарности «Баку-2017» завершились соревнования по вольной борьбе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, во второй – последний день соревнований, проходивших на Спортивной арене имени Гейдара Алиева, наши борцы завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева и члены семьи наблюдали за финальными поединками.

В течение дня борцы-вольники вели борьбу за медали в четырех весовых категориях.

Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады в Рио Гаджи Алиев, выйдя на ковер в весовой категории 61 килограмм, в решающей встрече одержал чистую победу над Алибеком Осмоновым из Кыргызстана и стал чемпионом IV Игр исламской солидарности. Бронзовых медалей в этой весовой категории были удостоены иранский спортсмен Масуд Исмайылпурджуйбари и пакистанец Абдул Вахаб.

Президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев вручил медали спортсменам-победителям.

В честь наших пехлеванов-чемпионов прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг страны.

Во второй день соревнований по вольной борьбе вторую золотую медаль в актив нашей команды записал Джамаледдин Магомедов. В решающем поединке победитель Кубка мира Джамаледдин Магомедов, ведущий борьбу в весовой категории 125 килограмм, встретился с казахстанским пехлеваном Даулетом Шабанбаем. Во встрече, прошедшей в напряженной спортивной борьбе, наш пехлеван одержал победу и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Обладателями бронзовых медалей в этой весовой категории стали представитель Турции Салим Эрджан и иранец Джабер Садегзаде.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности, президент Федерации гимнастики Азербайджана госпожа Мехрибан Алиева вручила медали спортсменам-победителям.

В честь нашего спортсмена-чемпиона прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг страны.

Азербайджанский пехлеван Муртузали Муслимов (70 кг) в финальном поединке с представителем Ирана Мостафой Хоссейнхани довольствовался серебряной медалью. На третью ступень пьедестала почета в этой весовой категории поднялись представитель Бахрейна Адам Батыров и турецкий спортсмен Зафер Дама.

Бронзовую медаль в актив нашей сборной по вольной борьбе вписал олимпийский чемпион Шариф Шарифов (86 кг). В борьбе за третье место наш спортсмен одержал чистую победу над борцом из Таджикистана Баходуром Кодировым. Золотая медаль в этой весовой категории досталась иранскому спортсмену Хассану Язданичерати, а серебряная – турку Селиму Яшару. Еще одну бронзовую медаль в свой актив записал представитель Казахстана Адилет Давлумбаев.

Таким образом, наши борцы-вольники, завоевав на IV Играх исламской солидарности 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, вышли на первое место в командном зачете.

President.az

171количество просмотров
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вручили медали пехлеванам-чемпионам по вольной борьбе - ФОТО
Ильхам Алиев поздравил Хасана Роухани с переизбранием на пост президента Ирана
Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады - ФОТО

19 мая стартовали соревнования IV Игр исламской солидарности по вольной борьбе
Президент Азербайджана выделил 4,5 млн. манатов на улучшение материально-технической базы шелководства
Президент Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по греко-римской борьбе Исламиады в Баку - ФОТО
Президент Азербайджана наградил победителей соревнований по боксу Исламиады в Баку - ФОТО

18 мая завершились соревнования IV Игр исламской солидарности по боксу, проходившие в Baku Crystal Hall
В Азербайджане введена новая процедура по госрегистрации легковых автомобилей
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Стали известны имена погибших в результате ДТП на дороге Баку-Газах - ФОТО - ОБНОВЛЕНОСпортсмены возвращают Олимпийские медали Рио-2016Меланья и Иванка Трамп отказались от головных уборов в Саудовской Аравии - ФОТОВ Мексике погибли знаменитые братья-боксеры Санчес20-летняя девушка Венсана Касселя показала фигуру в купальнике - ФОТОРешение о закрытии ВАК стало причиной словесной дуэли между МИД Азербайджана и России: что происходит?Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады - ФОТОРоухани победил на президентских выборах в Иране - ОБНОВЛЕНОВ Баку изменится направление 6 маршрутных линийТрамп едет в Саудовскую Аравию объединять исламский мир

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 мая23:56 Ассанж с балкона посольства Эквадора заявил о «важной победе» - ФОТО23:38 Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вручили медали пехлеванам-чемпионам по вольной борьбе - ФОТО23:09 Трамп станцевал с королём Саудовской Аравии арабский танец с мечами - ВИДЕО22:40 В Алматы состоялась конференция, посвященная информированию о захватнической политике Армении против Азербайджана - ФОТО22:11 В Таиланде фейерверк взорвался в толпе, пострадали 23 человека21:42 США помогут Грузии в реформировании армии21:10 Оккупация Арменией земель Азербайджана - главная причина нарушений режима прекращения огня - МИД20:35 Меланья и Иванка Трамп отказались от головных уборов в Саудовской Аравии - ФОТО20:11 «Исламиада»: Два борца взяли золото, еще двое серебро и бронзу - ОБНОВЛЕНО19:27 Moodys поставило суверенные рейтинги Азербайджана «Ba1» на пересмотр19:08 Трампу в Саудовской Аравии вручили орден короля Абдель Азиза18:28 Рашад Садигов: «У нас было не так много времени для подготовки. Многие игроки присоединились к сборной за два дня до матча»18:12 Стали известны имена погибших в результате ДТП на дороге Баку-Газах - ФОТО - ОБНОВЛЕНО17:54 США подписали с Саудовской Аравией оборонные контракты на $110 млрд17:48 «Исламиада»: Изменено время начала финального матча