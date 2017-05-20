Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вручили медали пехлеванам-чемпионам по вольной борьбе - ФОТО

20 мая на IV Играх исламской солидарности «Баку-2017» завершились соревнования по вольной борьбе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, во второй – последний день соревнований, проходивших на Спортивной арене имени Гейдара Алиева, наши борцы завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева и члены семьи наблюдали за финальными поединками.

В течение дня борцы-вольники вели борьбу за медали в четырех весовых категориях.

Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады в Рио Гаджи Алиев, выйдя на ковер в весовой категории 61 килограмм, в решающей встрече одержал чистую победу над Алибеком Осмоновым из Кыргызстана и стал чемпионом IV Игр исламской солидарности. Бронзовых медалей в этой весовой категории были удостоены иранский спортсмен Масуд Исмайылпурджуйбари и пакистанец Абдул Вахаб.

Президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев вручил медали спортсменам-победителям.

В честь наших пехлеванов-чемпионов прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг страны.

Во второй день соревнований по вольной борьбе вторую золотую медаль в актив нашей команды записал Джамаледдин Магомедов. В решающем поединке победитель Кубка мира Джамаледдин Магомедов, ведущий борьбу в весовой категории 125 килограмм, встретился с казахстанским пехлеваном Даулетом Шабанбаем. Во встрече, прошедшей в напряженной спортивной борьбе, наш пехлеван одержал победу и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Обладателями бронзовых медалей в этой весовой категории стали представитель Турции Салим Эрджан и иранец Джабер Садегзаде.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности, президент Федерации гимнастики Азербайджана госпожа Мехрибан Алиева вручила медали спортсменам-победителям.

В честь нашего спортсмена-чемпиона прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг страны.

Азербайджанский пехлеван Муртузали Муслимов (70 кг) в финальном поединке с представителем Ирана Мостафой Хоссейнхани довольствовался серебряной медалью. На третью ступень пьедестала почета в этой весовой категории поднялись представитель Бахрейна Адам Батыров и турецкий спортсмен Зафер Дама.

Бронзовую медаль в актив нашей сборной по вольной борьбе вписал олимпийский чемпион Шариф Шарифов (86 кг). В борьбе за третье место наш спортсмен одержал чистую победу над борцом из Таджикистана Баходуром Кодировым. Золотая медаль в этой весовой категории досталась иранскому спортсмену Хассану Язданичерати, а серебряная – турку Селиму Яшару. Еще одну бронзовую медаль в свой актив записал представитель Казахстана Адилет Давлумбаев.

Таким образом, наши борцы-вольники, завоевав на IV Играх исламской солидарности 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, вышли на первое место в командном зачете.

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