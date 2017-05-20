Ильхам Алиев поздравил Хасана Роухани с переизбранием на пост президента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Ирана Хасану Роухани.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Роухани,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Исламской Республики Иран. Одержанная победа служит показателем веры и доверия народа к Вам, высокой оценки Вашей работы во имя развития и благосостояния дружественной и братской страны.

Я придаю большое значение отношениям между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран. Нынешнее состояние наших отношений, достигших уровня стратегического сотрудничества, вызывает удовлетворение. Я высоко оцениваю политический диалог между нашими странами, сотрудничество в различных сферах, представляющее взаимный интерес, культурные связи, поддержку Ираном территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Наши двусторонние связи, в особенности, в последние годы развивались по восходящей и наполнились новым содержанием. Проведенные с Вами встречи, переговоры, подписанные документы и реализованные проекты играют важную роль в развитии наших отношений.

Убежден, что в интересах наших братских народов, разделяющих общие духовные ценности, мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление связей между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, еще большее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Желаю Вам доброго здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного и братского народа Ирана».