Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады - ФОТО

19 мая стартовали соревнования IV Игр исламской солидарности по вольной борьбе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в первый день соревнований, проходивших в Спортивной арене имени Гейдара Алиева, наши вольники завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности госпожа Мехрибан Алиева и члены семьи наблюдали за финальными встречами.

В первый день соревнований по вольной борьбе определились победители в четырех весовых категориях. Наш вольник Маир Амирасланов выступавший на соревнованиях в весовой категории 57 кг, в решающей встрече, прошедшей в напряженной спортивной борьбе, одержал победу над представителем Казахстана Жандосом Исмаиловым со счетом 5:4 и стал чемпионом IV Игр исламской солидарности. Бронзовых медалей в этой весовой категории удостоились представитель Турции Наби Узун и узбекский спортсмен Нодирсон Сафаров.

Вторую золотую медаль в актив нашей команды по вольной борьбе вписал Нурмухаммед Гаджиев в весовой категории 97 кг. В финальной встрече наш пехлеван нанес поражение с крупным счетом иранскому спортсмену Амиру Мохаммадди и завоевал золотую медаль Исламиады. Обладателями бронзовых медалей в этой весовой категории стали казахстанский спортсмен Мамед Ибрагимов и туркмен Юсуп Мележаев.

Медали, победившим спортсменам в обеих весовых категориях вручала Первый вице-президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности президент Федерации гимнастики Азербайджана госпожа Мехрибан Алиева.

В честь наших чемпионов прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг страны.

Азербайджанский пехлеван Мухаммед Муслимов (65 кг) в финальной встрече с представителем Ирана Мейсамом Насери довольствовался серебряной медалью. В этой весовой категории на третью ступень пьедестала почета поднялись Мабунде Джумба Мабали (Гвинея-Бисау) и Ильяс Жумай (Казахстан).

Таким образом, в первый день соревнований по вольной борьбе азербайджанские спортсмены завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали.

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