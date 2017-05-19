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Xроника

Президент Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по греко-римской борьбе Исламиады в Баку - ФОТО 19.05.2017 01:19

18 мая завершились соревнования по греко-римской борьбе IV Игр исламской солидарности. Азербайджанские пехлеваны завершили Игры с 4 золотыми, 1 серебряным и 3 бронзовыми медалями.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев и члены его семьи наблюдали за финальными встречами.

Во второй день соревнований по греко-римской борьбе, проходивших в Спортивной арене имени Гейдара Алиева, определились победители в четырех весовых категориях.

Наш борец Кямран Мамедов (66 кг) встретился в финале с киргизским спортсменом Жанатом Килибаевым. Встреча завершилась досрочно со счетом 9:0 в пользу азербайджанского пехлевана. Обладателями бронзовых медалей в этой весовой категории стали турок Абдулсамет Гюнал и иранец Мехди Зеидванд.

Медали победившим спортсменам вручил глава государства, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

В честь нашего чемпиона прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг страны.

Ведущий борьбу на соревнованиях в весовой категории 75 килограммов Эльвин Мурсалиев, одержав победу в финале над представителем Турции Фурканом Байраком со счетом 1:0, вписал в актив нашей национальной команды 54-ю золотую медаль. Обладателями бронзовых медалей в этой весовой категории стали туркмен Шермет Перманов и киргизский спортсмен Кайратбек Туголбаев.

Другой наш борец Ислам Аббасов (85 кг) нанес поражение в финале представителю Турции Али Дженгизу и завоевал золотую медаль «Баку-2017».

Бронзовых медалей в этой весовой категории удостоились киргиз Азат Бишебеков и иранец Махти Фаллах Хамидабади.

В весовой категории 130 килограммов наш спортсмен Сабах Шариати в поединке за бронзовую медаль, одолев сирийца Ражу Алкраду, занял третье место.

Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав на соревнованиях Исламиады по греко-римской борьбе 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, определилась на первом месте в командном зачете.

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