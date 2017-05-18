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Xроника

В Азербайджане введена новая процедура по госрегистрации легковых автомобилей 18.05.2017 20:51

18 мая 2017 года по распоряжению Президента Ильхама Алиева в Азербайджане вступил в силу Закон «О внесении изменений в закон «О дорожном движении».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно внесенным изменениям, введена новая процедура по государственной регистрации легковых автомобилей.

Согласно новому пункту в законе, при государственной регистрации или принятии на постоянный учет автомобили после обследования  номеров мотора, бана и шасси, а также цвета, будут проходить техосмотр.

Технический осмотр будут проходить все автомобили с объемом мотора в 50 кубометров в час, с конструктивной максимальной скоростью выше 50 км/ч, их прицепы и полуприцепы, принадлежащие юридическим и физическим лицам (кроме Вооруженных сил и других соединений Азербайджана), с даты производства которых прошло более 4 лет.

В случае если автомобиль был произведен не менее 4 лет назад и проходил техосмотр раз в два года и если – не менее 10 лет назад и проходил техосмотр каждый год, то данные автомобили не будут проходить техосмотр при государственной регистрации.

Р.Д., И.А.

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В Азербайджане введена новая процедура по госрегистрации легковых автомобилей
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