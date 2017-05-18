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Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил 50-ю золотую медаль Азербайджана на Исламиаде таэквондисту Радику Исаеву - ФОТО 18.05.2017 01:12

17 мая - во второй день соревнований по таэквондо IV Игр исламской солидарности азербайджанские спортсмены завоевали четыре золотые и одну серебряную медали.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, золотые медали в актив Азербайджана вписали Патимат Абакарова, Айхан Тагизаде, Милад Беиги Харчегани и Радик Исаев. Серебряной же медали удостоилась Фарида Азизова.

За финальными встречами наблюдали Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди, председатель Операционного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева и члены семьи.

В бакинском Дворце спорта на татами вышли спортсмены в весовых категориях 68 кг, 80 кг и свыше 87 кг среди мужчин и 49 кг, 67 кг, 73 кг в женской борьбе. Борьбу за медали вели пять азербайджанских спортсменов.

Наша таэквондистка Патимат Абакарова (49 кг), нанеся поражение в финальной встрече Айнур Есбергеновой из Казахстана со счетом 14:4, стала обладательницей золотой медали. Бронзовые медали завоевали представительница Ирана Шалмеи Судабе Пурсадиг и турчанка Чидем Ипек.

В соревнованиях таэквондистов-мужчин Айхан Тагизаде, ведущий борьбу в весовой категории 68 кг, одолел в финальной встрече иранца Сейедхоссейна Эхсанипетруди со счетом 9:8. Бронзовые медали в этой весовой категории получили представитель Саудовской Аравии Сауд Аль Муваллад и индонезиец Динго Прайого.

Другой наш представитель Милад Беиги Харчегани ( 80 кг) встретился в финале с турком Юнусом Сары. В решающей встрече наш спортсмен одержал победу со счетом 9:5 и стал чемпионом IV Игр исламской солидарности. Бронзовые медали завоевали иранец Алиреза Дервишпур и узбекский спортсмен Максим Рафалович.

Азербайджанский таэквондист Радик Исаев (+87 кг) в финальном поединке встретился с Дмитрием Шокиным из Узбекистана. Основное время встречи завершилось со счетом 8:8. Одолев соперника и выиграв «золотое очко» в дополнительное время, Р.Исаев поднялся на высшую ступень пьедестала почета IV Игр исламской солидарности. Бронзовые медали в этой весовой категории вписали в свой актив иорданец Хамза Каттан и иранец Хоссейн Горбанзаде.

Медали Миладу Беиги Харчегани и Радику Исаеву, ставшим чемпионами в весовых категориях 80 и + 87 кг, а также другим спортсменам, занявшим места на пьедестале почета, вручил глава государства, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

В честь наших спортсменов-чемпионов прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг страны.

Азербайджанская таэквондистка Фарида Азизова довольствовалась серебряной медалью Исламиады. В финале она потерпела поражение от турчанки Нур Татар со счетом 2:8. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали узбекская спортсменка Нигора Турсункулова и иорданка Джулиана Аль Садиг.

Напомним, что 16 мая - в первый день соревнований по таэквондо представители нашей страны Япрак Эриш (57 кг) завоевала золотую, а Гасым Магомедов (- 54 кг) - серебряную медали.

President.az

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