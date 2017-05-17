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Xроника

Клуб молодых друзей Азербайджана направил обращение Президенту Ильхаму Алиеву 17.05.2017 21:52

От имени Клуба молодых друзей Азербайджана, литовский сопредседатель Саломея Лукайте и греческий сопредседатель Димитриос Аспроулис в среду направили обращение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в обращении говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Мы, молодые друзья Азербайджана из различных стран мира, 10-11 мая 2017 года провели в одном из мультикультуральных центров Германии – Аугсбурге – незабываемые приятные дни, ближе узнали друг друга, по своей инициативе и собственному желанию приняли участие в международной теоретико-практической конференции, посвященной памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Десятки студентов-членов Клуба молодых друзей Азербайджана, представляющих университеты Азербайджана и 17 стран мира, поделились мнениями и впечатлениями об азербайджанской модели мультикультурализма, атмосфере толерантности в стране, успешной государственной политике в этом направлении. Проведение этой конференции стало очередным ярким проявлением духовного единства молодых друзей Азербайджана, проживающих в различных странах мира.

Объявление Вашим Распоряжением 2016 года в Азербайджане «Годом мультикультурализма» и 2017 года - «Годом исламской солидарности» еще раз показывает, что в Вашей солнечной стране нет никакой дискриминации между людьми, принадлежащими к различным культурам. Мероприятия, в которых мы участвовали как слушатели проводимых при Вашем содействии международных летней и зимней школ мультикультурализма, посещение различных мест богослужения в Вашей стране стали наглядным подтверждением того, что мы слышали в университетских аудиториях, - Азербайджан является пространством мультикультурализма и толерантности.

Общественное объединение «Клуб молодых друзей Азербайджана» было создано летом 2016 года в рамках проекта III Международной школы мультикультурализма под названием «Мультикультурализм как образ жизни в Азербайджане: национальные и религиозные ценности», организованной совместно Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ) и Фондом «Знание» при Президенте Азербайджанской Республики с участием студентов из 16 стран. Сегодня объединение насчитывает более 200 членов. Члены объединения осуществляют деятельность, направленную на поддержку модели мультикультурализма, культуры, истории, в целом, правого дела Азербайджана и доведение азербайджанских реалий до международной общественности, проводят различные мероприятия. Мы стараемся довести до всех, что азербайджанский народ и государство достойны уважения за доброе отношение, любовь и заботу о веками существующем на территории страны этническом и религиозном разнообразии, за неоценимые мультикультуральные ценности, уникальную модель мультикультурализма. Таким образом, проведением этой конференции, организованной БМЦМ и Университетом Аугсбурга, мы, молодые друзья Азербайджана, еще раз выражаем уважение к дружескому азербайджанскому народу и государству.

Господин Президент, хотим сообщить Вам, что покидаем эту конференцию, посвященную памяти великого лидера Гейдара Алиева, с богатыми впечатлениями, и увозим с собой на Родину любовь к Азербайджану.

С безграничной любовью к Вам и Стране огней, Президентом которой Вы являетесь.

От имени Клуба молодых друзей Азербайджана:

сопредседатель от Литвы – Саломея Лукайте

сопредседатель от Греции – Димитриос Аспроулис

Обращение было принято на международной теоретико-практической конференции на тему «Гейдар Алиев – молодость-мультикультурализм», проведенной с участием членов Клуба молодых друзей Азербайджана 10-11 мая 2017 года в городе Аугсбург (Германия) в связи с 94-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева».

President.az

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