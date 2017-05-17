Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 17 мая ознакомились с проходящими в Бакинском Экспо Центре XXIII Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности - World Food Azerbaijan 2017 и XI Азербайджанской международной выставкой сельского хозяйства - Caspian Agro 2017.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал главу государства и его супругу о выставках. Было отмечено, что в выставках участвует 331 компания из 28 стран мира. 70% этих компаний – зарубежные экспоненты, 30% - местные компании.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со стендами, представленными на выставках.

Ялчин Алиев, Э.Т.