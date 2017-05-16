Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии Харальда V по случаю Дня Конституции.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Конституции.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Норвегии – постоянного мира и благосостояния».

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