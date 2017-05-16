28 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики – первой демократической и парламентской республики на мусульманском Востоке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении юбилея данного знаменательного события на государственном уровне.

Кабинету министров поручено подготовить и осуществить план юбилейных мероприятий.

Милли Меджлису Азербайджана рекомендуется провести специальное заседание по случаю 100-летия АДР.

Р.Д., И.А.